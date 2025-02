Kunstaktion in Köln-Riehl: Enthüllung von Glücks-Botschaft

Was Glück oder Glücklichsein bedeutet, definiert wohl jeder Mensch für sich selbst. Allerdings: In bewegten Zeiten wie diesen kann ein wenig Glück nicht schaden - so viel ist sicher. Genau deshalb hat der Künstler HA Schult für seine neueste Aktion auch das Wort Glück ausgewählt: Die Buchstaben prangen seit Freitag an der Hausfassade der DEVK -Versicherung in Köln-Riehl. "Ich möchte das Glück ein bisschen transparenter machen" , sagt HA Schult.

Jeden Tag ein bisschen Glück

Den Ort für seine Kunstaktion hat der 85-jährige Künstler ganz bewusst gewählt: Das Gebäude der DEVK-Unternehmenszentrale am Rheinufer wird in den nächsten drei Jahren umfangreich saniert. Es ist schon von Weitem zu sehen. Vor allem von der Zoobrücke aus, über die täglich viele Menschen in Richtung Innenstadt fahren.

Ab jetzt fällt ihnen jeden Tag auch das Wort Glück ins Auge. Auf dem rund 18 mal 10 Meter breiten Banner sind die fünf Buchstaben in Druckschrift gut zu lesen. Hinter den Buchstaben sind verschwommen Wolken zu sehen.

Enthüllung kurz vor der Bundestagswahl

Bei der Enthüllung der Buchstaben waren auch Kunstbegeisterte, aber auch die DEVK-Vorstände anwesend. "Wir haben uns überlegt, wie wir das Gebäude nutzen können, so lange es umgebaut wird, und wir haben uns dazu entschieden, die Menschen gemeinsam mit HA Schult zum Nachdenken anzuregen" , sagte Annette Hetzengger von der DEVK. Zwei Tage vor der Bundestagswahl soll mit der Aktion ein Zeichen gesetzt werden, dass es sich auch in herausfordernden Zeiten lohnt, das eigene Glück in den Mittelpunkt zu stellen.

Installation ist nur ein Teil der Kunstaktion

Die Glücks-Buchstaben an der Hausfassade des mehrstöckigen Gebäudes sind nur ein Teil der Kunstaktion Glück. HA Schult hat die Stadt Köln zum Mitmachen aufgerufen: Per Brief, E-Mail, Instagram oder über die Internetseite www.glueck-koeln.de sind alle dazu eingeladen, ihre Gedanken zum Thema Glück zu teilen.

Stolz präsentiert der Künstler HA Schult sein neues Kunstprojekt

Die Kommentare, Fotos oder Videos werden so Teil der Kunstaktion. Der 85-jährige Künstler möchte außerdem in einem Video-Podcast, dem Glücksblog, auf die Einsendungen eingehen und zusammenfassen, was Glück für die Menschen bedeutet.

HA Schult als Aktionskünstler

HA Schult ist seit mehreren Jahrzehnten als Künstler aktiv. Der 85-Jährige hat sich vor allem mit Objekt- und Aktionskunst einen Namen gemacht. Berühmt wurde er unter anderem durch das Flügelauto in Köln, aber auch die Trash People sind weltweit bekannt. Auf dem DEVK-Gebäude am Rheinufer ist bereits seit dem Jahr 2000 die Kölner Kugel platziert. Diese Weltkugel, die die Umrisse der Kontinente mit Lichtschläuchen zeigt, leuchtet auch weiterhin jede Nacht. Am Tag können die Kölnerinnen und Kölner sich jetzt über die Glücks-Botschaft freuen.

