Leverkusener St. Josefkrankenhaus schließt nach 120 Jahren

" Ich wurde in Hilden operiert, dann bin ich nach Leverkusen ins St. Josefkrankenhaus gekommen. Jetzt zieh ich nochmal um. ", sagt Anni Kammermeyer. Die 84-Jährige muss sich nach einem Oberschenkelhalsbruch erholen. Heute wird sie ins St. Remigius Krankenhaus nach Opladen verlegt.

kplus-Gruppe spart Geld und löst logistisches Problem

Sascha Wihstutz ist ärztlicher Direktor beider Häuser. Sie werden von der kplus Gruppe betrieben, die mit der Zusammenlegung 1,5 Millionen Euro spart. "Aber vor allem müssen Chirurgen und Fachärzte nicht mehr kilometerweit durch die Stadt fahren. Das erübrigt sich jetzt. Denn hier im St. Josefkrankenhaus hatten wir nur noch eine Geriatrie." Im St. Remigius sind dagegen alle Stationen und Ärzte vor Ort. "Es ist einfach sinnvoll, die Patienten hier unterzubringen." , so der Chefarzt.

Geschichte des St. Josefkrankenhaus endet nach 120 Jahren