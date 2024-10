Kölner Filmstudent bekommt Oscar für Studierende verliehen

"In unserer Familie kriegt man Narben. Das Leben kratzt uns auf und wir ertragen das." Diese heftigen Worte richtet ein Vater in dem Kurzfilm " Kruste " an den 12-Jährigen Fabi. Dessen Familie hat traditionell Narben am Körper, also schlecht heilende Wunden. Nur Fabi hatte noch keine. Nachwuchs-Regisseur Jens Kevin Georg aus Gummersbach bekommt für diesen emotionalen Film heute einen Studenten-Oscar in London verliehen.

Ein Film über einen Außenseiter

Georg hat den Kurzfilm an der renommierten Uni Babelsberg in Potsdam realisiert, wo er auch studiert hat. Nachdem er heute den Preis in London abholt, arbeitet er an der Kölner Kunsthochschule für Medien weiter an seiner Masterarbeit. Dass der 30-Jährige zu den 12 Gewinnern aus über 2.600 Bewerbungen zählt, kann er selbst kaum fassen: Bislang hat er sich selbst als Außenseiter im Filmbusiness verstanden.

Und das passt auch zum Film: Fabi und seine kleine Schwester sollen in " Kruste " endlich eine Narbe bekommen, so wie alle anderen Familienmitglieder auch. Während seine Schwester bereitwillig auf eine von der Familie manipulierte Achterbahn steigt, um sich zu verletzen, zögert Fabi. Die Angst des Protagonisten vor dem Schmerz, der gleichzeitige Neid auf den Mut seiner Schwester und auch die Sorge um sie – all diese Emotionen vereint der 25-minütige Kurzfilm auf beeindruckende Weise.

"Mein heimliches Bedürfnis nach Zugehörigkeit konnte ich mir lange gar nicht eingestehen." Jens Kevin Georg, Nachwuchs-Regisseur