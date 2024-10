Schlecht gelaunte Bahnkunden am Bussteig 1C am Solinger Hauptbahnhof. Sie warten auf den Linienbus, der die gesperrte S1 ersetzen soll. Schon vor der Abfahrt ist klar: Das kann lange dauern.

60 statt 20 Minuten unterwegs

60 Minuten mit dem Ersatzbus statt 20 Minuten mit der Bahn

" Der Bus hält an so vielen Haltestellen, ich brauche manchmal eine Stunde nach Düsseldorf ", sagt eine Berufspendlerin. Die S-Bahn schafft dieselbe Strecke in etwas mehr als 20 Minuten. " Wieso setzt die Bahn keine Express-Linien ein, die auch mal Haltestellen auslässt? " fragt ein anderer Pendler, der das Problem ebenfalls seit einer Woche kennt.

Vier Wochen dauert die Sperrung der wichtigen Verbindung zwischen dem Bergischen Land und der Rhein-Metropole. Teil eines "größeren Bauprogramms", schildert die Bahn.

Mehrere Bauteams gleichzeitig im Einsatz

Dabei arbeiten zwischen Düsseldorf und Köln gleich mehrere Bauteams gleichzeitig an Gleisen, Lärmschutzwänden und einer Brücke. Das habe eben auch Auswirkungen auf die Strecke zwischen Solingen und Düsseldorf. An der S1 und der S6 sind die Arbeiten überschaubar, zum Beispiel Brückenarbeiten, bei denen stark belastete Lager ausgetauscht werden.

Mehr Service für Berufspendler gefordert

Auch der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert den aus seiner Sicht unzureichenden Schienen-Ersatzverkehr. Sprecher Lothar Ebbers: " Wir brauchen einen höherwertigen Schienen-Ersatzverkehr, bei dem auch Schnellbusse fahren, um die Verlustzeiten möglichst gering zu halten ", sagt Ebbers.

Wir brauchen eine Ist-Zeit-Angabe, das heißt, der Fahrgast muss sehen, wo sich das Schienen-Ersatzfahrzeug befindet, weil diese ja auch im normalen Verkehr mitschwimmen müssen und deshalb garantiert nicht den normalen Fahrplan einhalten können. Lothar Ebbers, Pro Bahn

Bahn findet immer häufiger keine Baufirmen

Auch das Baustellenmanagement der Bahn steht in der Kritik. So konnte eine Baustelle am S-Bahnhof Düsseldorf-Oberbilk trotz langer Planung nicht eingerichtet werden, weil die Bahn keine Baufirmen gefunden hat. Gesperrt ist der Bahnhof trotzdem.

" Das passiert in letzter Zeit häufiger ", sagt Lothar Ebbers von Pro Bahn. Hinweise auf die Sperrung des Bahnhofs suchen Kunden vergeblich, und auch wo sie die Haltestelle der Ersatzbusse finden, ist nirgendwo angegeben. Das sorgt zusätzlich für Frust.

Noch mehr Baustellen im nächsten Jahr

Die vierwöchigen Arbeiten sind nur der Auftakt einer ganzen Reihe von Sanierungsmaßnahmen an der S1. Ab 2025 wird für mehrere Monate ein Stellwerk umgebaut. Wer dann von Solingen zum Düsseldorfer Hauptbahnhof fahren will, muss mehrere Haltestellen früher aussteigen und den Rest der Strecke mit der U-Bahn zurücklegen.

Unsere Quellen:



Pendler am Hauptbahnhof Solingen

Deutsche Bahn

Lothar Ebbers, Pro Bahn