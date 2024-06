Jugendliche aus Hamminkeln fordern "Dirtpark" für Mountainbikes

Mit ihren Mountainbikes springen die 11- bis 16-Jährigen aus Hamminkeln über selbstgebaute Rampen und "Fliegen" in die Kurven. Das machen sie im Sommer fast jeden Tag nach der Schule - allerdings im Wald. Und da ist Mountainbiken nicht legal. Immer wieder werden die Jungs deshalb von Förstern oder Spaziergängern aus den Wäldern in und um Hamminkeln ermahnt und weggeschickt.

In einem eigenen Park könnten sie legal und ungestört fahren und dafür engagieren sie sich mittlerweile in der Lokalpolitik in Hamminkeln. Seit anderthalb Jahren träumen sie von ihrem Park . "Eigentlich", sagt Alex Buckermann, "wollten wir uns in den örtlichen Fußballverein eingliedern und auf diesem Gelände dann einen Dirtpark bauen. Das kam aber nicht so gut an und der Verein wollte lieber einen neuen Kunstrasenplatz, als einen Park für uns. "

Jugendliche entwerfen Pläne für Politik

Deshalb ging es anschließend in die Politik. Mit Unterstützung des Hamminkler Jugendzentrums "Juze" entwickelten die Jugendlichen Pläne, wie der Dirtpark aussehen soll und wie er für die gesamte Stadt einen Mehrwert haben könnte. Um die Stadtkassen nicht zu sehr zu belasten, haben die Jugendlichen Sponsoren organisiert. Lokale Unternehmen haben kleinere Fördersummen zugesagt oder stellen kostenlos Sitzgelegenheiten für den Park zur Verfügung.

Im Sport- und Sozialausschuss der Stadt Hamminkeln mussten die Jugendlichen zuletzt weitere Überzeugungsarbeit leisten. Denn das Geld ist knapp, sagt Bürgermeister Bernd Romanski: " Wir finden es toll, wie sich die Jugendlichen mittlerweile auch politisch engagieren. Es bleibt aber die Frage nach richtigen Flächen für den Park und der Finanzierung. Bei solchen Projekten müssen wir genau hinschauen. "

Dirtpark soll in Haushaltsplanungen berücksichtigt werden

Die Jugendlichen haben ein Modell mit dem 3D-Drucker anfertigen lassen und erklären den Politikern ihre Pläne. Sprungmöglichkeiten, scharfe Kurven und auch Fahrmöglichkeiten für körperlich eingeschränkte Menschen soll es geben.

Die Ausschussmitglieder entscheiden einstimmig: Die Überlegungen der jungen Mountainbiker sollen in den Haushaltsgesprächen für das kommende Jahr berücksichtigt werden. Am Mittwoch (04.07.) muss noch der Hamminkelner Stadtrat zustimmen.

Unsere Quellen:



Jugendzentrum "Juze"

Stadt Hamminkeln

Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 01.07.2024 auch im Fernsehen, in der Lokalzeit Duisburg, um 19:30 Uhr.