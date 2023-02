Internationale Gartenausstellung 2037 im Braunkohletagebau Garzweiler II ?

2037 soll die IGA in die Region kommen. Eine Seilbahn soll gebaut, ein Uferpark mit einer Grünterrassenlandschaft angelegt werden. Außerdem ist ein Panoramablick geplant. Die Seilbahn soll direkt in den Tagebau hineinführen. Dieser wird zu diesem Zeitpunkt mit Wasser befüllt. Der Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel sieht in der IGA eine große Chance für die Entwicklung der Flächen am Braunkohletagebau.

Große Cancen für Tagebauregion

"Natürlich sehen wir große Chancen in der IGA. Vor allen Dingen, weil das, was wir jetzt entwickeln, mit der Zukunftsvision für unseren Tagebaurand auch einen Beitrag zur IGA leisten kann. Und das, was ich auch gesagt habe, ist natürlich auch, dass wir vom trennenden Loch zu einem verbindenden Rand kommen wollen. Und so kann man alle Aktivitäten von den verschiedenen Kommunen unter ein Dach, unter ein Zielbild stellen," so Erkelenz Bürgermeister Stephan Muckel.

Im Herbst wollen die beteiligten Kommunen endgültig über die Bewerbung entscheiden.