Der 26-Jährige Innenverteidiger Tapsoba absolvierte am Dienstag das Abschlusstraining des Double-Gewinners in Leverkusen. Andrich fällt Medienberichten zufolge hingegen krankheitsbedingt für das Achtelfinal-Hinspiel in München am Mittwoch (21.00 Uhr, live in der Sportschau-Radioreportage) aus.

Tapsoba hatte im Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (4:1) aufgrund von Oberschenkelproblemen gefehlt. " Wir wollten kein Risiko eingehen ", sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso.