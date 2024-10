Felix, der kleine Stoffhase ist der Held einer Kinderbuch-Serie, die von Annette Langen geschrieben und von Constanza Droop illustriert wurde. Außerdem sind zur Buchreihe zwei Filme, eine Zeichentrickserie und ein Musical mit Felix entstanden.

Ein Buch aus der Reihe "Briefe von Felix"

Die Bücher wurden bisher über 7 Millionen Mal verkauft, in 30 Sprachen übersetzt und sind in 20 Ländern erschienen, darunter Frankreich, Israel, Italien, Norwegen, Polen, Bulgarien, Kroatien, Lettland, Japan, Korea und den USA.

Der Stoffhase auf Reisen

Die Rahmengeschichte der Buchserie ist schnell erzählt: Der kleine Stoffhase Felix geht seiner Besitzerin, dem Mädchen Sophie, verloren. Sie ist sehr traurig darüber. Um so größer ist die Freude, als sie eines Tages einen Brief von Felix in ihrem Briefkasten vorfindet. Es folgen viele weitere von den Orten, die Felix auf seinen Reisen besucht.

Von eigenen Reisen inspiriert

Annette Langen stammt aus einer Buchhändlerfamilie und wuchs in Leichlingen (Rheinland) auf. Schon als Kind unternahm sie viele Reisen mit ihrer Familie und hatte als Jugendliche zahlreiche Brieffreunde in aller Welt, die sie auch besuchte. So tauchen oft eigene Reiseerinnerungen in den „Felix"-Büchern wieder auf.

Dass die Figur Felix von Annette Langen so ein Erfolg wird, ahnte die Autorin nicht, als sie mit 22 Jahre ihr erstes Felix-Buch schrieb.

"Das Buch hat sich nur durch Mund zu Mund Propaganda weiter empfohlen. Von Elterntipps, die weiter gegeben wurden. Ich persönlich finde, das ist die allerschönste Auszeichnung, die ein Buch haben kann, wenn der Leser es anderen weiter empfiehlt." Annette Langen, Buchautorin

Seinen Geburtstag feiert Felix im Blütenbad in Leichlingen. Felix ist das Maskottchen des Schwimmbades und lädt Kinder, die ein Seepferdchenabzeichen haben ein, zu Wasserspielen und aufregenden Überraschungen. Mit dabei die Autorin Annette Langen, ohne die es Felix nie gegeben hätte.

