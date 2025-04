Vor zehn Jahren ist der Naturpark Sauerland Rothaargebirge gegründet worden – aus der Fusion der damaligen Naturparke Homert, Ebbegebirge und Rothaargebirge. Und jetzt ist er erneut gewachsen: Flächen bei Brilon und im Märkischen Kreis sind dazugekommen, so dass er nun 4.215 Quadratkilometer Fläche aufweist.

Damit ist er der Größte in ganz Deutschland, gefolgt vom Schwarzwald. Am Nachmittag will NRW -Umweltminister Oliver Krischer die Ernennungsurkunde in Bad Berleburg übergeben.

Im Mitmach-Naturpark die Umwelt erforschen

Kinder können die Natur erkunden und einiges darüber lernen

Der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge verstehe sich als Mitmach-Naturpark, sagen die Verantwortlichen. Und davon können besonders Kitas und Schulen profitieren. Wenn sie sich als Naturpark-Kita oder Naturpark-Schule zertifiziert haben, bekommen sie naturpädagogische Unterstützung, Exkursionen mit Rangern oder Entdecker-Westen für die Erforschung der Natur.

Für Schulklassen ist der Sauerlandpark ein aufregendes Ausflugsziel

So wie in dieser Woche die Lenne-Schule in Nachrodt-Wiblingwerde im Märkischen Kreis. Durch die Vergrößerung des Naturparks liegt sie jetzt auch im Naturpark-Gebiet. Zusammen mit Marie Wöste vom Naturpark waren die Jungen und Mädchen der Klasse 5a in einem nahegelegenen Waldgebiet unterwegs.

Bei Exkursionen Schulwissen praktisch anwenden

" Wir wollen heute früh blühende Pflanzen sammeln und bestimmen ", erklärt Marie Wöste zu Beginn der Exkursion. In den Tagen zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit Bio-Lehrerin Tabea Plochowietz das Thema theoretisch im Unterricht durchgenommen – Jetzt kommt die Praxis.

Schulen freuen sich über die Möglichkeiten im größten Naturpark Deutschlands

Obwohl noch früh im Jahr sind die Kinder überrascht, was sie entdecken, wenn sie mit wachem Blick unterwegs sind. " Oh schau mal – hier blüht Löwenzahn ", sagt Lara, und sieht dann noch an einem Strauch weitere winzige Blüten: " Heidekraut !"

Kinder sollen mehr in der Natur unternehmen

Einzelne kleine Exemplare dürfen die Kinder pflücken und in ihren Becher-Lupen transportieren, bis zum Grünen Klassenzimmer, einem Rastplatz mit vielen Informationstafeln mitten im Wald. Dort werden die gesammelten Blüten genauer betrachtet, abgezeichnet und mit den Darstellungen auf den Infotafeln verglichen.

" Obwohl wir hier im ländlichen Raum leben, verbringen viele Kinder ihre Freizeit vor allem zuhause an elektronischen Geräten ", sagt Bio-Lehrerin Tabea Plochowietz.

Ziel des Naturparks: Kinder sollen mehr in der Natur unterwegs sein

" Das wollen wir ändern, wir wollen fördern, dass die Kinder mehr raus in die Natur gehen ." Dabei könne der Naturpark sie unterstützen – mit seinen Kontakten zu vielen außerschulischen Lernorten, mit Equipment und spannenden Führungen.

Positiv für Tourismuswerbung

Dass der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge jetzt Deutschlands größter Naturpark ist, " das kann den Kommunen in der Tourismus-Werbung helfen ", sagt Detlef Lins, Geschäftsführer des Naturparks.

Aber auch die Bürger, die im Naturpark wohnen, können davon profitieren. " Beispielsweise durch Führungen im Naturparkgebiet oder Wander-Infrastruktur wie Parkplätze und Schutzhütten ."

Kommunen können auf Fördergelder zählen, wenn sie ihre Natur-Erlebnisorte ausbauen und beispielsweise für Familien zugänglich machen.