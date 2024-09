Deutscher Gründerpreis: Digitale Hautarztpraxis aus Düsseldorf nominiert

Wer als Kassenpatient einen Termin beim Hautarzt braucht, muss oft gute Nerven haben – und vor allem viel Geduld. Denn oft dauert es Wochen, wenn nicht gar Monate, bis man einen Termin bekommt. Damit ist jetzt Schluss, sagt die digitale Hautarztpraxis Dermanostic. Das Start-Up wirbt damit, dass Patienten mit Hautveränderungen unkompliziert und schnell online geholfen werden kann.

Patienten werden per App behandelt

Die vier Gründerinnen und Gründer setzen auf Telemedizin. Das heißt: Die Patienten brauchen gar nicht mehr in die Praxis zu kommen, sondern werden digital per App behandelt: Nach dem Herunterladen der App machen die Patienten drei Fotos aus unterschiedlichen Perspektiven von der betroffenen Hautpartie, füllen einen Fragenkatalog zum Gesundheitszustand aus und laden die Sachen in der App hoch.

Diagnose und Therapie-Empfehlung kommt in wenigen Stunden

Dermanostic-Mitgründerin Dr. Estefania Lang erklärt, wie es dann weitergeht: " Unser Medical-Team erstellt eine Diagnose, die in einem Arztbrief mit einfachen Worten erklärt wird. Gleichzeitig gibt es eine Therapie-Empfehlung und ein Rezept, das in jeder Apotheke eingelöst werden kann ." Das alles passiert meist innerhalb wenigen Stunden, maximal in 24 Stunden, verspricht die Online-Praxis.

Hautärzte arbeiten meist mit Blick-Diagonse

Die Hautarztpraxis eignet sich optimal für eine Digitalbehandlung, sagt Dermanostic-Ärztin Estefania Lang. Denn die meisten Erkrankungen im dermatologischen Bereich seien so genannte Blick-Diagnosen. Die Hautärztin oder der Hautarzt kann mit bloßem Augenschein sagen, um welche Erkrankung es sich handelt, und eine entsprechende Therapie vorschlagen.