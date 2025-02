Seit Monaten kämpfen engagierte Bürgerinnen und Bürger um den Erhalt der Notfallambulanz am Grevenbroicher Elisabeth-Krankenhaus. Im Oktober hat die Initiative einen Trauerzug durch die Stadt organisiert, bei dem die Notfallambulanz symbolisch zu Grabe getragen wurde. Danach sammelte die Gruppe Tausende Unterschriften für den Erhalt.

Initiative: 100.000 werden beim Wegfall der Notfallambulanz abgehängt

Die Initiative wehrt sich mit ihren Aktionen dagegen, dass die Notfallambulanz im Juli geschlossen werden soll. Das hatten die Gesellschafter – der Rhein-Kreis Neuss und die Stadt Neuss – entschieden. Lediglich die Notfallpraxis, in der Patienten tagsüber weiterhin behandelt werden können, sollte in Grevenbroich bleiben. Wenn es bei der Schließung bliebe, würden 100.000 Menschen in der Region notfallmedizinisch abgehängt, so Initiativen-Sprecher Michael Schnabel.

Gesellschafter halten die Schließung für alternativlos

Das Elisabeth-Krankenhaus ist Teil des Rheinland-Klinik-Verbundes, drei weitere Krankenhäuser in Neuss und Dormagen gehören auch dazu. Die Gesellschafter halten die Umstrukturierung für unumgänglich. Der kommunale Krankenhaus-Verbund stecke tief in den roten Zahlen. Nur so könne eine Insolvenz vermieden werden.