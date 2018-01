Ewige Ruhestätte

Bisher mussten Muslime ihre Toten in die Türkei oder arabische Länder zur Bestattung bringen, wenn sie sie traditionell beerdigen wollen. Denn die Gräber auf vielen christlichen oder städtischen Friedhöfen garantieren nicht das für Muslime wichtige Ewigkeitsprinzip. Das bedeutet, dass das Grab nicht nach 30 Jahren eingeebnet werden darf, sondern der Tote ewig an seinem Platz ruht. Das ist jetzt auch in Wuppertal möglich.

"Endlich können wir dort beerdigt werden, wo wir aufgewachsen sind, unser Leben verbracht haben und wo auch unsere Familien zuhause sind" , sagt Mohamed Abodahab, Sprecher des Friedhofsträgervereins.

Anwohner einverstanden

Er ist froh, dass auch die Anwohner inzwischen mit dem Friedhof einverstanden sind. Zunächst hatten diese viele Bedenken gehabt, wegen Sichtschutz, Lärm oder auch dem Wasser aus dem Waschhaus. Der Verein hat sie mit ihren Wünschen an den Planungen einbezogen und wird auf eigene Kosten Bäume und Sträucher in den Randbereichen pflanzen. Und das Wasser wird so, wie bei Krankenhäusern auch, gefiltert und kanalisiert.