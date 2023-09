Frauen-WM 2027: Mönchengladbach will kein Austragungsort sein

Bei einem Zuschlag für die Bewerbung Deutschlands und seiner Nachbarländer Niederlande und Belgien soll die Frauen- WM 2027 auch in verschiedenen NRW -Stadien ausgetragen werden. Im Borussia-Park in Mönchengladbach werden die Frauen aber nicht kicken. In einem Brief hat Oberbürgermeister Felix Heinrich ( SPD ) dem Deutschen Fußballbund ( DFB ) jetzt mitgeteilt, dass Mönchengladbach als Austragungsort nicht zur Verfügung steht

Zu teuer, zu kurzfristig

Ein Grund für die Absage: Das Turnier berge ein unüberschaubares finanzielles Risiko. Die Stadt rechen bei einer Austragung mit voraussichtlichen Kosten im zweistelligen Millionenbetrag, deren Refinanzierung nicht verbindlich geklärt werden kann.

Ein weiteres Problem, welches Mönchengladbachs Bewerbung im Weg stehe, sei die knappe Frist, die der DFB für die vorläufige Erklärung von den Bewerbern fordere. Bis zum 6. Oktober soll die abgegeben werden. Auch eine endgültige Zustimmung inklusive Ratsbeschluss sei bis Dezember nicht machbar, heißt es von der Stadt.

