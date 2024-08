"Mocro-Maffia": 19-Jähriger in Köln-Kalk festgenommen

Es handelt sich um einen 19-jährigen Syrer. Der junge Mann wurde nach Polizeiangaben in einer Wohnung in Köln-Kalk festgenommen. In dem Entführungskomplex sind damit inzwischen zwölf Männer in Untersuchungshaft. Darunter befinden sich auffallend viele, sehr junge Männer. Nach Ermittlerangaben werden sie offenbar gegen geringe Bargeldbeträge oder Aussicht auf Aufstieg in der Organisation angeheuert.

19-Jähriger Syrer festgenommen

Das Pärchen soll von einer niederländisch-marokkanischen Tätergruppierung entführt worden sein - der sogenannten "Mocro-Maffia". Es geht dabei offenbar um eine Auseinandersetzung zweier verfeindeter Clans und den Diebstahl von rund 300 Kilo Cannabis.

Zahlreiche Sprengstoffanschläge

Nach internen Informationen soll es sich bei der einen Organisation um die berüchtigte Mocro Maffia handeln, die in den Niederlanden für zahlreiche Auftragsmorde in Verbindung gebracht wird. Das niederländische Kartell hat offenbar in der Vergangenheit mehrfach mit spektakulären Sprengstoff-Anschlägen ein Drohszenario aufgebaut. So sollen Detonationen in Wohnhäusern in Köln, Düsseldorf, Engelskirchen und Solingen auf ihr Konto gehen. In Solingen kam ein 17-jähriger Niederländer ums Leben. Er hatte offenbar den Auftrag einen Sprengsatz in ein Wettbüro zu werfen. Der Sprengsatz explodierte aber zu früh. Kurz nachdem die Entführung öffentlich bekannt wurde, explodierte ein Sprengsatz in Düsseldorf, nicht weit vom dortigen Justizministerium entfernt. Geprüft wird auch, ob ein Anschlag auf ein Mehrfamilienhaus in Köln-Meschenich am Dienstag dieser Woche in einem Zusammenhang steht.