Mönchengladbach: Deutschlands erster Verkehrskindergarten

Ewa, Yannik und Greta drehen heute mit Laufrädern, Rollern und Fahrrädern die ersten Runden über den Parcours auf dem Gelände vom Familienzentrum Nikolausstraße in Mönchengladbach Hardt. Dabei gibt es für die Kleinen viel zu beachten. Zusammen mit Erzieherin Anke Schmitz bereiten sich die Vorschulkinder so darauf vor, wie man sich im Straßenverkehr sicher bewegt.

Straße im Miniatur-Format

Die Stadt Mönchengladbach hat den Verkehrsübungsplatz gebaut. Hier gibt es alles, was es auch im echten Straßenverkehr gibt – Ampeln, Fußgängerüberwege, Hindernisse und Verkehrsschilder. Auch ein kleines Parkhaus ist im Miniatur-Format nachgebaut.

Bevor aber die Fahrzeuge rausgeholt werden, geht es erst einmal auf Stelzen über die Hindernisse. Geschicklichkeitsübungen wie diese würden die motorischen Grundlagen schaffen, die später auch beim Radfahren gefragt seien, erklärt Anke Schmitz. Ampeln und Schilder beachten und auch noch das Gleichgewicht halten, wenn sich der Bodenbelag mal ändert – gar nicht so einfach für die Vorschulkids.

Kinder früh an den Straßenverkehr gewöhnen

Mit dabei ist heute auch Polizeihauptkommissar Karl-Heinz Ditges, der intensiv an der Konzeption des Übungsparcours beteiligt war. "Wir wollen die Kinder so früh wie möglich an den wirklichen Straßenverkehr gewöhnen." , so Ditges.

Der Verkehrskindergarten in Mönchengladbach ist nach eigenen Angaben die einzige bundesweite Einrichtung, die schon Verkehrserziehung für Kindergartenkinder anbietet. Eigentlich steht Verkehrserziehung nämlich frühestens in der Grundschule an.

Alle Kindergartengruppen in Mönchengladbach und Umgebung können sich für den Verkehrskindergarten anmelden. Damit die Kleinsten schon fit für den Straßenverkehr sind, bevor sie in die Schule gehen.