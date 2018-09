Anspannung in Köln vor Erdogan-Besuch

"Erdogan not welcome - keine schmutzigen Deals mit der Türkei": Unter diesem Motto startete am Samstag (29.09.2018) um 10 Uhr eine Großdemonstration an der Deutzer Werft in Köln, zu der mehrere kurdische Gruppen, Attac, Linkspartei und Jusos eingeladen haben. Die Veranstalter rechneten im Vorfeld mit mehreren tausend Teilnehmern. Tatsächlich hatten sich dort zunächst aber deutlich weniger Menschen versammelt. Um 12 Uhr ist eine Demonstration von alevitischen Gemeinden am Ebertplatz geplant. Hier werden rund 3.000 Menschen erwartet.