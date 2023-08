Ort der Meldekontrolle in Duisburg: "Es ist respektloser geworden"

Hausmeister: Wenig Respekt vor Regeln

Hausmeister Norbert Dalschen betreut die Häuser

Norbert Dalschen kümmert sich seit neun Jahren als Hausmeister um die sechs Häuser, in denen laut Stadt zuletzt 430 Menschen gemeldet waren. Mehrere Stunden täglich geht er mit einem weißen Eimer und Greifzange durch die Anlage, um Müll aufzusammeln, auch jetzt wieder. " Es ist respektloser geworden. Wenn man den Flur streicht, ist er zwei Tage später wieder verschmiert ", erzählt der 63-Jährige.

Körperlich angegangen worden sei er noch nicht, erzählt Dalschen, wohl aber einige Postboten, die deshalb im Jahr 2021 für mehrere Monate keine Post mehr in dem Häuserkomplex ausgeliefert hätten.

Abgemeldete und "dicke" Autos

Immer wieder diskutiert er lautstark mit den Bewohnern, die einige teils abgemeldete Autos in der Tiefgarage abstellen wollen. Er verbietet es, doch am Ende werden seine Ansagen mit viel Gestikulieren ignoriert. Mit uns sprechen will keiner der Bewohner.

" Die fahren alle dicke Autos und machen auf dicke Hose ", erzählt ein Anwohner, der in einer Seitenstraße wohnt. In der Tat sieht man an diesem Tag immer wieder Autos der Marken Mercedes, Audi oder BMW in das Quartier rollen. " Viele Kinder hier gehen nicht zur Schule, aber die Stadt kümmert sich auch zu wenig ", beklagt Dalschen, als er seinen Müll in einen großen Container kippt.

Wenn Bewohnern gekündigt werde und eine Wohnung zwangsgeräumt wird, verteilten sich die Menschen auf die anderen Wohnungen, in denen oft Verwandtschaft lebe, so Dalschen.

Polizeibekannter Einsatzort

Jonas Tepe berichtet von regelmäßigen Einsätzen

Jonas Tepe von der Duisburger Polizei hat den Einsatz mitverfolgt, schaut in der Mittagssonne über den Erlinghagenplatz. " Seit Jahren sind wir sehr regelmäßig hier, oft wegen kleinerer Einsätze wie Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Ruhestörungen. "

Die Stadt weist die Kritik zurück, dass sich die Stadt zu wenig um Zuwanderer aus Südosteuropa kümmern würde. " Nachdem die Postboten nicht mehr kommen wollten, haben die Kollegen des kommunalen Integrationszentrums die Lage vor Ort mit Gesprächen wieder beruhigt ", erklärt ein Stadtsprecher. Auch sonst sei man regelmäßig dort, für Angebote und Beratung. " Aber die Integrationsarbeit ist ein Marathon. "

Viele Initiativen, immer mehr Zuwanderer

Viele Initiativen sind in den vergangenen Jahren bereits gestartet worden: Es gibt Bildungsmentoren für Zuwandererfamilien an einigen Duisburger Grundschulen, Beratungsangebote von den Integrationsagenturen verschiedener Sozialverbände, Unterstützungsprogramme von Stiftungen. Der Stadtteil Marxloh soll als "Ankunftsstadtteil" für Zuwanderer fungieren.