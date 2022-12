Baukosten für U81 in Düsseldorf explodieren

Die neue U-Bahn-Linie U81 soll den Flughafen Düsseldorf besser mit der Stadt verbinden. Nun wird ihr Bau deutlich teurer als ursprünglich geplant.

46 Prozent mehr als geplant

Die Stadt geht von 80 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten aus. Die soll der Stadtrat in der kommenden Woche freigeben. Damit steigen die Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt auf 336,3 Millionen Euro. Das sind 46 Prozent mehr als in der ursprünglichen Planung.

Bund und Länder könnten sich beteiligen

Als Grund nennt die Stadt die gestiegenen Preise während der Corona-Pandemie und durch den Krieg in der Ukraine. Dadurch seien Lieferketten zusammengebrochen und die Preise für Rohstoffe, Energie und Transport gestiegen. Diese Preissteigerung mache die Hälfte der Mehrkosten aus. Ob sich Bund und Land an den Mehrkosten beteiligen, ist noch nicht klar.

U81 soll von Ratingen nach Neuss reichen

Die U81 gilt als größtes Bauprojekt für den Nahverkehr in Düsseldorf. Es ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Der erste, der nun teurer wird, soll den Flughafen besser an die Stadt, aber auch an die Arena anbinden. Am Ende des Projekts soll die U81 von Ratingen-West bis ins linksrheinische Düsseldorf und nach Neuss gehen.