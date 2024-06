Düsseldorfer Hauptbahnhof bereitet sich auf EM vor

Mehr Wartemöglichkeiten an den Gleisen

Auf den Bahnsteigen sind die Arbeiten gerade noch in vollem Gange. Dort sollen mehr Wartebereiche für die Fahrgäste entstehen, klassische Sitzmöglichkeiten wird es aber nicht geben: "Aus Kapazitätsgründen konnten wir nicht noch mehr Bänke aufstellen, deshalb haben wir uns dazu entschieden Anlehner anzubringen" , so die Bahnhofsmanagerin in Düsseldorf.

Bahn setzt mehr Personal an

Vor allem an Spieltagen will die Bahn zusätzlich mehr Personal einsetzen. Sowohl im Sicherheits-, als auch im Reinigungsbereich soll aufgestockt werden. Am Haupteingang ist außerdem ein "Welcome Desk" geplant. Dort werden Mitarbeiter von Stadt und Bahn Reisenden Fragen in mehreren Sprachen beantworten.

