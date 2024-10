Sarah Augustin konnte es nicht fassen, als sie die blau-weißen Aufkleber bei sich auf dem Sportplatz in Oberkassel entdeckte. Die Platzwärtin des Düsseldorf SC West hielt es erst für einen schlechten Scherz, bis ihr klar wurde, dass die unscheinbar wirkenden Aufkleber dazu animieren sollen, Drogen wie Heroin, Kokain und Crystal Meth zu bestellen. "Das hat mich sehr schockiert. Da kann man ohne Hemmschwelle einfach jegliche Drogen und Medikamente kaufen.“

Über QR-Code zum Drogen-Shop

Die Aufkleber waren nach ihrer Aussage an Laternen und Mülleimern angebracht. Darauf ein QR Code, der, wenn man ihn einscannt, in eine Chat des Messenger-Dienst Telegram führt. Bunt und schrill wird darin für die Drogen geworben. Zahlreiche Videos sollen außerdem zeigen, dass der Händler über üppige Vorräte verfügt. Auch Käuferbewertungen sind in dem Chat zu finden. Es macht den Anschein, als sei das ein ganz normaler Shop.

Gezielte Werbung bei Jugendlichen und Kindern

Platzwärtin Sarah Augustin macht sich vor allem um die zahlreichen Kinder und Jugendlichen Sorgen, die tagtäglich auf der Sportanlage zum Training kommen. Sie hat selbst einen 15-jährigen Sohn. " Die Aufkleber machen mir richtig Angst“ , sagt sie. Die 43-Jährige hat die Aufkleber sofort entfernt. Bisher habe wohl kein Kind den QR-Code eingescannt.

Der Handel mit Drogen im Internet floriert seit Corona." Kathleen Otterbach

Beratungsstelle für Suchtfragen, Düsseldorf

Dass auf offener Straße für Drogen wie Heroin, Kokain und Crystal Meth geworben wird, überrascht Kathleen Otterbach von der Beratungsstelle für Suchtfragen nicht. Der Handel im Internet floriere seit Corona. Sie kann die Sorgen der Eltern verstehen. " Ich würde die Kinder ganz offen drauf ansprechen und fragen, ob sie das schon ausprobiert haben, ob sie schon mal versucht haben Drogen zu kaufen. Ich würde versuchen Informationen zu bekommen und herauszufinden, wie attraktiv das für sie ist.“

Drogen-Aufkleber auch in Altstadt

Der Sportplatz in Oberkassel ist nicht der einzige Ort, an dem die Drogen-Aufkleber entdeckt wurden. Auch in der Düsseldorfer Altstadt kleben die blau-weißen Sticker an einigen Laternen. Die Düsseldorfer Polizei ermittelt jetzt in dem Fall.

