Viele Verletzte bei Brand an Bahnstrecke in Siegburg

Wie gefährlich die extreme Hitze und die andauernde Trockenheit sind, hat sich am Dienstag (07.08.2018) bei Siegburg gezeigt. An der Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main hat erst eine vertrocknete Brombeerhecke Feuer gefangen. Am Ende sind es mindestens acht Häuser.

Am Abend war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr hat sich auf eine Nachtwache einstellt. Die Löscharbeiten waren nach nach Angaben eines WDR-Reporters von starken Winden erschwert.

Sechs Schwerverletzte

Häsuer standen in Flammen

Laut Polizei sind mindestens 40 Menschen verletzt, sechs davon schwer. Insgesamt seien rund 100 Menschen betroffen - unter anderem weil sie in den Häusern lebten und in Sicherheit gebracht worden seien.

Immer wieder waren auch Explosionen zu hören. Die Feuerwehr vermutet, dass Gasflaschen in Garagen bei der Hitze geplatzt sind.