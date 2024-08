Zwei Frauen rollen mit Auto in den Rhein

Ob sich noch Personen in dem Wagen befanden, der komplett im Wasser versank, war für die Einsatzkräfte zunächst unklar.

Zwei Männer hatten am frühen Morgen den Notruf gewählt. Sie hätten beobachtet, wie ein Auto mit zwei Frauen am Anleger in den Rhein gerollt sei. Die Feuerwehren Bonn, Niederkassel und Bornheim rückten aus, dazu die DLRG und die DRK -Wasserwacht.

Begleiter befreien Frauen aus Auto

An der abschüssigen Rampe eingetroffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass die beiden Anrufer die Fahrerin und ihre Beifahrerin bereits aus dem Kombi hatten befreien und an Land bringen können. Dort wurden die vier Personen, die vor dem Zwischenfall offenbar gemeinsam in dem Auto gesessen hatten, vom Rettungsdienst betreut.

Beide Frauen im Alter von 20 und 37 Jahren wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Derweil sicherten Einsatzkräfte – unter ihnen Strömungstaucher – das Auto im Rhein mit einem Seil ab und verhinderten, dass der Mazda weiter abtreiben konnte. Mehrere Boote, darunter auch das Löschboot der Bonner Feuerwehr, sicherten die Einsatzstelle ab und informierten über Funk die Schifffahrt.