Es sind verstörende Szenen, die seit Weihnachten in einem Video zu sehen sind. Zwei Polizeibeamte prügeln und treten einen offenbar angetrunkenen Mann vor einem Wohnhaus in Bergheim-Zieverich. Noch als der Mann bereits am Boden liegt, schlagen die Polizisten mit einem Knüppel und einem Pfefferspray-Gerät auf ihn ein. Augenzeugen und Menschen, die das Video gesehen haben, sind entsetzt. Jetzt ermittelt die Kölner gegen die beiden Beamten aus dem Rhein-Erft-Kreis.

Das Geschehen hat sich im Wohnpark in Bergheim-Zieverich abgespielt. Direkt gegenüber der Wohnsiedlung liegt die Zentrale der Polizei des Rhein-Erft-Kreises.

Einsatz am Tag vor Heiligabend

Am 23. Dezember hatten Anwohner die Polizei in den Wohnpark gerufen, weil ein angetrunkener 40-jähriger Mann mit seiner Frau in Streit geraten war. Als die Beamten eintrafen, stand der Mann nach Angaben von Zeugen mit Nachbarn vor dem Haus. Die Sache sei eigentlich geklärt gewesen, sagen die Zeugen.

Doch dann habe einer der Polizisten, ein 27-jähriger Beamter, den Angetrunkenen plötzlich mit Pfefferspray und Knüppel angegriffen.

Zeuge Dirk E. stand nur wenige Meter entfernt. Der ausgebildete Sicherheitsmann kann noch immer nicht fassen, was da am Tag vor Heiligabend passiert ist. "Ich fand das erschreckend. Von dem Mann ging keine Gefahr aus, weder für die Beamten noch für andere Personen" , sagt Dirk E.

Laut Zeugen kein Anlass für Gewalt der Polizei

"Die Beamten hatten uns vor dem Haus gefragt, wer die Polizei gerufen hat. Eine Anwohnerin hat sich gemeldet und gesagt, dass sie es war" , berichtet der Zeuge. Daraufhin habe der angetrunkene Mann dazwischengerufen: "Ich flippe hier gleich aus" , berichtet Dirk E.

Vor diesem Wohnhaus hat der Polizeieinsatz stattgefunden.

Der 40-Jährige habe aber niemanden angegriffen und sich den Polizisten auch nicht genähert. "Einer der Beamten hat ihm plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihn anschließend mit einem Schlagstock geschlagen und ihn getreten."

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Beamte eine Tasche des Mannes greift, sie ihm entgegenschleudert. Der Mann stürzt über ein hinter ihm abgestelltes Kinderfahrrad. "Selbst als er auf dem Boden lag, haben die Polizisten auf ihn eingeschlagen" , sagt Dirk E.

Beamte prügeln auf am Boden liegenden Mann ein

Fünf weitere Zeugen haben dem WDR berichtet, dass der angetrunkene Mann die Polizisten nicht angegriffen habe. Die Gewalt sei von den Beamten ausgegangen.

In dem Video ist zu sehen, wie eine Polizist mit einem Schlagstock und der andere mit einem Pfefferspray-Sprühgerät auf den liegenden Mann prügeln.

"Nach zwei Schlägen auf den Kopf des Mannes hat sich der Deckel des Sprühgeräts geöffnet und die beiden Polizisten haben das Pfefferspray ins Gesicht bekommen" , berichtet der ehemalige Sicherheitsmann Dirk E.

Der angetrunkene Mann habe eine Platzwunde am Kopf davongetragen.

Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt

Schon kurz nach dem Vorfall haben Anwohner ein Video von dem Geschehen auf sozialen Netzwerken verbreitet. Das haben Beamte der Kölner Polizei gefunden und Ermittlungen gegen den 27 Jahre alten Polizisten und seinen 38-jährigen Kollegen aus dem Rhein-Erft-Kreis eingeleitet, wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises will sich nicht zu dem Vorfall in Bergheim-Zieverich äußern.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat dem WDR mitgeteilt, Anlass für die Auseinandersetzung zwischen den Polizisten und dem angetrunkenen Anwohner sei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gewesen.

Worin der Widerstand gegen die Polizisten bestanden haben soll, ist unklar. Insgesamt sechs Zeugen, die mit dem WDR gesprochen haben, bestreiten, dass der angetrunkene Mann sich gegen Maßnahmen der Polizei gewehrt hat. Nach Angaben der Kölner Polizei stehen die Ermittlungen noch ganz am Anfang.

