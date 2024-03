Bagger in Bonn verschwindet in unterspülter Straße

Zu dem Zeitpunkt saß der Baggerfahrer noch in seinem Fahrzeug. Als er bemerkte, dass der Boden unter dem Bagger nachgab, brachte er sich mit einem Sprung aus der Kabine in Sicherheit. Er blieb unverletzt. Es gab auch keine weiteren Verletzten.

Der Bagger war am Fritz-Schröder-Ufer in der Nähe einer vermuteten Schadensstelle am Abwasserkanal im Ansatz. Der sollte mit dem Bagger freigelegt und repariert werden.

Ausspülung durch defekten Kanal

Die unterirdische Ausspülung war nach Angaben der Stadt Bonn offenbar größer als gedacht - da vorab das genaue Ausmaß nicht bestimmt werden konnte. Unter der Last des knapp 25 Tonnen schweren Baggers gab die Fahrbahndecke dann offenbar nach.

Bergung mit Hilfe zweier Autokräne

Mit zwei Autokränen wurde der 25-Tonnen-Bagger geborgen.

Zwei Autokräne haben den verunglückten Bagger am Nachmittag an den Haken genommen und geborgen. Die sichtbaren Schäden am Bagger waren gering. Eine genaue Untersuchung steht noch aus.

