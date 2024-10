Kommt der A44-Lückenschluss zwischen Ratingen und Heiligenhaus?

Der geplante Lückenschluss der Autobahn 44 zwischen Heiligenhaus und Ratingen geht am Donnerstag in eine entscheidende Phase. Denn dann wird vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die vielleicht letzte Klage gegen das Autobahnteilstück verhandelt.

Um diesen Abschnitt geht es bei der Diskussion.

Dabei klagen Anwohner, deren Grundstücke für den Bau der Autobahn gebraucht werden. Allerdings rechnen alle Beteiligten damit, dass die Entscheidung den Bau nicht aufhalten wird.

Unternehmen zogen an geplante Autobahn - und warten noch immer

Seit mehr als 50 Jahren wird die Autobahn schon geplant. Bitter für Unternehmen wie die Spedition Erich Weiß: Vor fünfzig Jahren zog das Unternehmen an seinen heutigen Standort in Heiligenhaus. Man rechnete damit, dass man hier bald Anschluss an die neue Autobahn bekommt. Geschäftsführer Ralf Petersen ist seit 27 Jahren dabei - seine Geduld ist am Ende.

"Es ist schon frustrierend, wenn man sieht, dass die Beschlüsse nicht einfach umgesetzt werden können, dass so viel Zeit noch ins Land geht." Ralf Petersen

Ralf Petersen (rechts) mit seinem Fahrer Carsten Rose

Sein Fahrer ist gerade aus Ratingen gekommen - Stückgut vom Kunden abholen. Zweimal musste er sich über die dichtbefahrene Landstraße zwischen Ratingen und Heiligenhaus quälen. " Ohne Autobahn kostet das 20 Minuten. Und wir fahren ja nicht nur einmal nach Ratingen. Wir haben halt viele Kunden da unten ", erzählt er. " Auf den Tag gerechnet kommen da bestimmt anderthalb bis zwei Stunden zusammen. "

Erster Spatenstich schon 2010

Schon fast ironisch: 2010 gab es den ersten Spatenstich für die A 44, damals noch mit Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer. Seitdem wurden immerhin zwei Kilometer Autobahn gebaut. Aber mehr auch nicht.

Verloren in grün: die Anglerbachtalbrücke

Für den Lückenschluss der Autobahn 44 zwischen Ratingen und Heiligenhaus fehlen noch knapp viereinhalb Kilometer. Auf dieser Strecke steht zwar schon die Angerbachtalbrücke. Sie steht da allerdings ziemlich einsam. Davor und dahinter ist es grün.

BUND hat seine Klage zurück gezogen

Immer wieder hat der Naturschutzbund BUND gegen die Autobahn geklagt. Götz-Reinhard Lederer erinnert sich: " 2011 haben wir gewonnen, weil die Straßenbauer eine ganz normale Umweltverträglichkeitsprüfung nicht gemacht haben. Dreimal hatte wir sie drauf hingewiesen. Und beim Bundesverwaltungsgericht haben wir Recht gekriegt. "