Energiestreit und kein Ende - Alsdorfer Mieter müssen weiter bangen

In Alsdorf herrscht weiter Streit um nicht gezahlte Heizkosten in einer Wohnanlage. Der Betreiber des Wohnparks hatte eine mobile Heizungsanlage installieren lassen, nachdem der Energieversorger EWV die Fernwärme wegen ausbleibender Zahlungen abgestellt hatte. Die EWV will diese mobile Heizungsanlage jetzt kappen. Das sei ohne "vollstreckbaren Titel" nicht möglich - und den gebe es bislang nicht, sagt der Anwalt des Betreibers der Wohnanlage. Er widerspricht damit der EWV .

Aktuell geht es in dem Konflikt um nicht gezahlte Heizkosten in Höhe von 116.000 Euro. So steht es auch in dem Vergleich, den der Betreiber mit der EWV vor Gericht geschlossen hat.

Vergleich vor Gericht muss rechtssicher sein

Damit es aber zur Vollstreckung kommen kann, muss der Text des Vergleiches jetzt nochmal überarbeitet werden, sagt die EWV. Auch der Betreiber könne sich nochmals bis Ende November äußern, heißt es.