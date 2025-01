Um auf die Missstände der Barrierefreiheit an der Hochschule Düsseldorf hinzuweisen, klebten die rund ein Dutzend Studierende in den Hochschulgebäuden die Schilder ab - nur die Fluchtwegschilder blieben frei.

Auf den Abdeckungen brachten sie Informationen zu den bestehenden Barrieren und Details zur Aktion an. Außerdem malten sie mit abwaschbarem Kreidespray auf dem Hochschulhof Wege für korrekt angebrachte Leitstreifen auf.

Mit dieser ungewöhnlichen Aktion wollten die Studierenden auf die aus ihrer Sicht ungenügende Barrierefreiheit an der Düsseldorfer Fachhochschule aufmerksam machen. Vor allem blinde und sehbehinderte Menschen würden das Manko tagtäglich erleben, sagt Mit-Initiatorin Amie Savage im Gespräch mit dem WDR .

Beschilderung der Räume für Sehbehinderte nicht zu erkennen

Die Beschilderung der Räume mit wichtigen Informationen, wie Raumnummern, Raumpläne und Infotafeln, seien ausschließlich visuell wahrnehmbar. Außerdem seien sie oft unübersichtlich gestaltet, bemängeln die Studierenden.

Die Schrift sei sehr klein, und habe keine guten Kontraste, sodass man die Raumnummern kaum erkennen könne. Außerdem sind sie überhaupt nicht zu ertasten, eine Blindenschrift fehle völlig.

Blindenleitsystem ist mangelhaft

Als weiteres Problem nannten die Initiatoren der Aktion die Blindenleitstreifen an der Hochschule. Diese seien nach Ansicht der Studierenden falsch angebracht worden und habe Lücken. Statt Orientierung zu geben, brächten sie nur Verwirrung.

Außerdem gibt es auf dem Campus nur ein Blindenleitsystem, in den Gebäuden fehlt es komplett. Und das -so drücken es die Protestierenden aus - erschwert den Alltag von Menschen mit Behinderungen an der Hochschule sehr.

„Ich habe heute nochmal mit einer blinden Person gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass sie sich ganz lange alleine gar nicht zurechtfinden konnte mit diesem Leitsystem. Zu Beginn habe sie sich sogar öfter mal gestoßen, weil die Wege einfach für sie nicht ersichtlich waren." Protest-Initiatorin Cansu Karaoglan

Tasten zum Öffnen der elektrischen Türen oft defekt

Auch für Rollstuhlfahrer sei die Situation an der Hochschule oft nicht gut. An vielen Türen in den Gebäuden seien zwar Tasten angebracht, mit denen die Türen auf Knopfdruck elektrisch zu öffnen seien. Aber diese Taster seien seit Ewigkeiten immer wieder kaputt, sagte Protest-Initiatorin Cansu Karaoglan.

Hochschule räumt Verbesserungsmöglichkeiten ein

Die Hochschule begrüßte gegenüber dem WDR , dass Studierende sich mit möglichen Barrieren auf dem Campus beschäftigen und ihre Kritik einbringen. Die Hochschule werde sich mit den Vorschlägen befassen und diese in mögliche Maßnahmen einfließen lassen, räumte Hochschulsprecher Michael Kirch ein.

Neue Raumbeschriftungen in Planung

Die Hochschule sei ein junger, moderner Campus mit vielen Einrichtungen, die der Barrierefreiheit dienen, so der Sprecher. Aber sie werde sich auch gerne noch verbessern.

In einem Gebäude gebe es beispielsweise einen unmittelbaren Bedarf. Dort seien gerade eine taktile Beschilderung für die Raumbeschriftungen sowie eine entsprechende Ergänzung der Etagenpläne geplant.

