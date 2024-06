Tausende Menschen demonstrieren gegen AfD-Kreisparteitag in Kölner Gymnasium

Laut Polizei haben sich zwischen 4.000 und 4.500 Menschen am Sonntagvormittag rund um das Schulgebäude in Köln-Widdersdorf versammelt. Mit Trommeln, Kuhglocken Trillerpfeifen und spontanen Konzerten demonstrieren die Schüler, Schülerinnen und ihre Eltern gegen die Veranstaltung, die in dem städtischen Gymnasium stattfindet. Dort hält der Kölner Kreisverband der AfD seinen Parteitag ab.

Nach Informationen der Polizei ist die Lage vor Ort entspannt. Da wesentlich mehr Menschen dem Aufruf zur Demo gefolgt sind - die Veranstalter hatten nur mit etwa 500 gerechnet - hat die Polizei die Straße vor dem Gymnasium für den Verkehr gesperrt. Auf den Schulhof wolle man die Demonstranten nicht lassen, so ein Polizeisprecher gegenüber dem WDR . Das sei dann doch zu nah an der Veranstaltung.

" Wir wollen gewährleisten, dass sowohl die Veranstaltung in der Schule wie geplant beendet werden kann ", so der Sprecher. Man wolle aber auch, dass die Proteste gegen den Parteitag stattfinden können.

Offener Brief an die Stadt Köln

Schon vor dem Parteitag hatte sich der Protest formiert. Die Schule hatte sich unter anderem mit einem Brief an Oberbürgermeisterin Henriette Reker gegen die Veranstaltung gewehrt. Ohne Erfolg. Daraufhin rief das Bündnis "Köln stellt sich quer" zu einer Demo vor der Schule auf. " In Zeiten eines zunehmenden Rechtsextremismus ist die Vergabe von Schulräumlichkeiten an eine Partei, die als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, nicht zu verantworten ", so die Begründung.

Die Kölner AfD zeigt sich von den Protesten unbeeindruckt. " Wir müssen diesen Parteitag abhalten. Dazu sind sind wir nach dem Parteiengesetz verpflichtet ", sagt der Parteivorsitzende Christer Cremer am Sonntag dem WDR . " Und es ist auch unser Recht, ihn abzuhalten. "

Unsere Quellen:



WDR-Reporter vor Ort

Köln stellt sich quer

AfD Köln

Polizei Köln

