Deutschland in der Rezession Aktuelle Stunde. . 42:29 Min. . Verfügbar bis 01.06.2023. WDR. Von Henry Bischoff.

Rezession in Deutschland: Was bedeutet das?

Stand: 25.05.2023, 20:33 Uhr

Nun also doch: Die deutsche Wirtschaft ist im Winter in die Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im ersten Quartal um 0,3 Prozent und damit das zweite Mal in Folge. Und nun - was bedeutet das?