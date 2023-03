Auf Station: So ist es wirklich in der geschlossenen Psychiatrie

"Gummizellen, Zwangsjacken und lauter Bekloppte" , so fasst Marcel zusammen, was er vor seiner Behandlung über psychiatrische Kliniken dachte. Marcel ist 36 Jahre alt und Patient in der LVR-Klinik Düren - wegen eines Suizidversuchs.

Solche Vorstellungen, wie Marcel sie hatte, teilen noch immer viele. Über psychische Erkrankungen wird nicht gerne geredet und Menschen, die sich eigentlich Hilfe suchen müssten, trauen sich nicht, diesen Schritt zu gehen - aus Angst, ausgegrenzt zu werden. "Wir sind eine Tabu-Klinik“, sagt ein Arzt einer Psychiatrie.

"Die meisten kommen erst dann zu uns, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und es nicht mehr anders geht. Dabei könnten wir schon viel früher helfen."

Über mehrere Monate hat ein WDR Kamerateam in der LVR-Klinik Düren den Alltag der "Geschützten Station 11 F" begleitet - deren Türen nur vom Personal geöffnet werden können. Die Doku-Serie “Auf Station - mein Leben in der Psychiatrie” gibt es jetzt in der ARD Mediathek: