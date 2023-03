Rentenreform: Frankreichs Regierung übersteht Misstrauensvotum

Was regt die Franzosen so auf? Und warum regt sich in Deutschland kein Protest, obwohl das gesetzliche Renteneintrittsalter bald bei 67 Jahren liegt? Fragen und Antworten.

Was ist das Ziel der Rentenreform?

Emmanuel Macron, französischer Staatspräsident

"Wir müssen mehr arbeiten" , hatte Macron in seiner Neujahrsansprache gesagt. Ziel sei es, die Finanzierung der Renten dauerhaft sicherzustellen, "die andernfalls bedroht wären; denn wir finanzieren sie mit Krediten" , so der Staatschef.

Wie sieht die Rentenreform genau aus?

Kern der Rentenreform: Das Alter für die abschlagsfreie Rente soll bis 2030 schrittweise von 62 auf 64 Jahre ansteigen.

Zudem soll die Zahl der Beitragsjahre für die abschlagsfreie Rente bald von 42 auf 43 Jahre angehoben werden. Wer nicht lange genug gearbeitet hat, soll wie bisher spätestens mit 67 Jahren seine volle Rente beziehen können.

Für Menschen, die früh angefangen haben zu arbeiten oder die besonders beschwerliche Berufe ausüben, sind Ausnahmen vorgesehen. Die monatliche Mindestrente will die Regierung auf etwa 1,200 Euro hochsetzen. Mit der Reform beabsichtigt sie, eine drohende Lücke in der Rentenkasse zu schließen.

Wann gehen die Menschen anderswo in der EU in Rente?

Zu unterscheiden ist zwischen dem gesetzlichen Renteneintrittsalter und dem tatsächlichen - und dort wiederum zwischen Männern und Frauen. In Griechenland etwa gehen Frauen im Durchschnitt mehr als zwei Jahre früher in Rente als Männer.

Schwierig ist vor allem ein Ländervergleich des gesetzlichen Renteneintrittsalters, weil sich die Rentensysteme teils stark unterscheiden. So liegt zwar das früheste reguläre Eintrittsalter in Frankreich - wie oben genannt - bei 62 Jahren. Für die Vollrente müssen manche aber bis 67 arbeiten. Die Organisation OECD gibt daher für Frankreich den Durchschnittswert 64,5 Jahre an.

So betrachtet liegt Frankreich beim gesetzlichen Renteneintrittsalter sogar über dem EU-Durchschnitt von 64,3 Jahren.