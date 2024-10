Studie zu religiösen Konflikten an Schulen

Dass das keine Einzelfälle sind, zeigt eine noch unveröffentlichte Erhebung der Internationalen Hochschule Hannover, die dem WDR exklusiv vorliegt. Für sie wurden knapp 700 Schulmitarbeiter in Deutschland befragt, darunter Lehrer, Schulpsychologen und Sozialarbeiter.

Mehr als ein Drittel von ihnen berichtet von Spannungen zwischen Schülern aufgrund ihrer Religion. Dabei geht es nicht nur, aber häufig um Auseinandersetzungen rund um den Islam. In der Erhebung wurde ergebnisoffen gefragt, auch in Bezug auf alle Religionen. Dass die Befragten vor allem Konflikte mit dem Islam wahrnehmen, kann verschiedene Gründe haben. Einer davon dürfte auch die momentane gesellschaftliche Stimmung sein.

Die radikalen Strömungen im Islam haben einen sehr großen Einfluss auf die Schulen in Deutschland. Umut Ali Öksüz, Extremismusforscher

26 Prozent der Befragten geben in der Erhebung an, schon mal islamistische Einstellungen unter den Schülern wahrgenommen zu haben. Allerdings: Diese Zahlen beruhen nur auf den persönlichen Einschätzungen der Befragten, es sind keine dokumentierten Fälle. Die Erhebung basiert auf wissenschaftlichen Methoden, ist aber nicht repräsentativ für ganz Deutschland.

Islamistische Einstellungen an Schulen

Für Umut Ali Öksüz, Vorsitzender des Neusser Vereins "Interkulturelle Projekthelden" und Extremismusforscher an der Uni Münster , ist klar: Radikale Strömungen im Islam haben mittlerweile einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Schulen. "Das ist auch so, weil andere Angebote nicht so präsent sind wie die radikalen". Vor allem auf TikTok werde man "bei den radikalen Angeboten schnell fündig", sagt er.

Auf Anfrage des WDR schreibt das Bundesministerium für Bildung und Forschung dazu: "Islamismus darf insbesondere an unseren Schulen keinen Platz haben. Die Schule muss ein sicherer Ort für alle sein."

Umut Ali Öksüz ist Vorsitzender des Vereins "Interkulturellen Projekthelden" in Neuss.

Thomas Jarzombek, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Düsseldorf und bildungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, spricht sich im WDR-Interview dafür aus, disziplinarische Maßnahmen gegen radikalisierte Schüler durchzusetzen: "Wir müssen mit aller Kraft und Härte dagegen vorgehen, wenn es solche islamistischen Tendenzen an Schulen gibt."

Umut Ali Öksüz meint: Wird der Islam von einzelnen Schülern sehr radikal ausgelegt, sei das nicht immer verbunden mit religiösen Überzeugungen: "Oft möchten Jugendliche einfach provozieren."

Islamischer Religionsunterricht

Ein Weg, um extremistischen Einflüssen auf Schüler etwas entgegenzusetzen, könnte der islamische Religionsunterricht an Schulen sein. Hier soll sich mit dem Islam auch kritisch auseinandergesetzt werden, ähnlich wie im evangelischen und katholischen Religionsunterricht.

Schulleiter Winfried Grunewald hat erlebt, dass Kinder vom islamischen Religionsunterricht wieder abgemeldet wurden.

In Eschweiler am Städtischen Gymnasium bieten sie den Unterricht an. Am Anfang habe es von einigen muslimischen Eltern Skepsis gegeben, erzählt Schulleiter Winfried Grunewald. Die Sorge sei gewesen, dass ihre Kinder in der Schule nicht das lernen, was sie ihnen beibringen.

Einzelne Eltern hätten ihre Kinder daher wieder abgemeldet, aus Sorge, im Religionsunterricht würde etwas anderes vermittelt werden als zuhause. Doch mittlerweile werde "der Unterricht gut angenommen", sagt Winfried Grunewald.

Unser Quellen:



Gespräch mit jungen Muslimen im Jugendzentrum InKult in Neuss

Gespräch mit Extremismusforscher Umut Ali Öksüz

Gespräch mit Schulleiter Winfried Grunewald

Nicht-veröffentlichte Studie der Internationalen Hochschule Hannover

WDR-Interview mit Thomas Jarzombek

WDR-Anfrage an das Bundesministerium für Bildung und Forschung

