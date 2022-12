4) Vorwurf: Zu weichgespült

Für manche aus der Generation der 68er wirkte Reinhard Mey - im Vergleich etwa zu Liedermachern wie Hannes Wader oder Konstantin Wecker - zu weichgespült und zu gefühlig. "Heintje für geistig Höhergestellte " war eine gehässige Bezeichnung für ihn.

5) Vegetarier und Tierfreund

Der Liedermacher ist überzeugter Vegetarier - und hat auch darüber gesungen. Auch für die Tierschutzorganisation PETA war Mey schon aktiv.

"Ich möchte nicht, du armes Schwein, an deinem Leid mitschuldig sein, weil ich in diesem Restaurant zu Gast war. Und ich bestell' von nun an wohl den überback'nen Blumenkohl. Die Würde des Schweins ist unantastbar!“ Reinhard Mey, "Die Würde des Schweins ist unantastbar"

6) Trauer um den eigenen Sohn

" Das Leben hat mich mit Geschenken überhäuft, mit Glück und Liebe überschüttet und, wie um Gleichgewicht und Gerechtigkeit wiederherzustellen, auch mit dem größten Schmerz ", schrieb Mey auf seiner Internetseite. Er bezog sich auf den Tod seines Sohnes Maximilian.

Er lag seit 2009 nach einer Lungenentzündung im Wachkoma und starb 2014 im Alter von 32 Jahren. Ihm widmete Mey das Lied " Drachenblut ". Darin singt er unter anderem: " Mein fernes, mein geliebtes Kind, schlaf ein ."

7) Mey mit eigener Fernseh-Show

Reinhard Mey 1978 als Gast bei "Dalli Dalli"

Eine bedeutende Rolle für den musikalischen Erfolg von Reinhard Mey spielten die TV-Auftritte. So brachte das ZDF 1972 die erste Reinhard-Mey-Show auf den Bildschirm. Viele weitere Sendungen und Auftritte folgten. 1982 präsentierte er beim ZDF die eigene Show "Ich hab' dich lieb". Zeitweise assistierte Mey auch in der SWF-Serie "Die Montagsmaler".

8) DDR wollte "Über den Wolken" verbieten

In seinem wohl bekanntesten Song beschreibt der Hobbypilot seine Gefühle beim Beobachten einer startenden Maschine. Das war so anschaulich, dass die DDR-Führung ihm das Lied eigentlich untersagte, als sie ihm einen Auftritt in der Fernsehsendung "Showkolade" erlaubte - wegen der "grenzenlosen Freiheit", von der darin die Rede ist.

Zwei Tage vor Auftritt am 11. November 1989 fiel die Mauer - und Mey konnte den Song doch singen.