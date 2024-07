100 Döner für bestandenes Abitur

Vor fünf Jahren galt er als Querulant. Selbst für die Polizei war er kein Unbekannter. Sein damaliger Lehrer, Guido Groh, wollte die Entwicklung des Schülers aus Beckum nicht so weiterlaufen lassen. Er sah in dem jungen Flüchtlingskind aus Syrien viel Potenzial.

Zukunft "im Knast"

Als Zana seinen Lehrer an der Beckumer Sekundarschule vor fünf Jahren fragt, wo er ihn in Zukunft sehe, antwortet der Pädagoge noch: "im Knast!" Zana ist schockiert, antwortet aber: „Nein, ich werde das Abitur machen.“ In dem Moment ist die Wette geboren. Lehrer Guido Groß kontert schlagfertig: „Wenn Du das Abi schaffst, dann gebe ich Dir hundert Döner aus.“

Kehrtwende im Leben

Fürs Abi gab es den Döner.

Zana reißt sich mehr und mehr zusammen, wechselt seinen Freundeskreis. Er hat sein Ziel fest vor Augen. Nach dem Übergang von der Sekundarschule zum Beckumer Berufskolleg bleiben er und sein Lehrerfreund Guido Groh immer in Kontakt. Die beiden verlieren sich und das Abi nicht aus dem Blick. Und jetzt ist es geschafft: Zana hält das Reifezeugnis mit einem Schnitt von 2,9 in den Händen.

Döner-Party zur Belohnung

Viele Schüler sind dabei.

Nun hat Lehrer Guido Groh seine Wettschuld eingelöst. In einer Beckumer Dönerbude drängeln sich Schulfreunde, Lehrer, Nachbarn und die Familie. Guido Groh schaut auf das von ihm inszenierte Schauspiel: „Zana da jetzt zu sehen als fertigen Abiturienten, als einen jungen Mann, der seinen Weg geht – also: stolzer kann ein Lehrer wirklich nicht sein.“ Dann aber wird er übertönt. Die hundert Döner-Partygäste stimmen einen Fan-Gesang an: „Zana, Zana, Zana,…“

Ausbildungsplatz sicher

Inzwischen hat Zana auch einen Ausbildungsplatz. Ab August wird er Mechatroniker. Für die Zeit danach hat er auch schon Pläne: er will zur Uni und Maschinenbau studieren. Mit einem Abitur, das keiner für möglich gehalten hätte.

