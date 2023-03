Landesweite Razzia wegen Kinderpornografie

Mit einer landesweiten Razzia in 27 Städten ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen der Verbreitung von Kinderpornografie nachgegangen. Die Maßnahmen richteten sich gegen 35 Beschuldigte, die im Verdacht stehen, über einen Messengerdienst Foto- und Videodateien ausgetauscht zu haben. Das teilte am Mittwoch Markus Hartmann, Leiter der zentralen Cybercrime-Einheit bei der Staatsanwaltschaft in Köln, mit.

35 Beschuldigte in 27 Städten

" Die Tatsache, dass Missbrauchsabbildungen auch über ganz gewöhnliche Messengerdienste geteilt werden, zeigt das Ausmaß des Problems von Kinderpornografie im Netz ", so Hartmann. " Der Kampf gegen Kinderpornografie ist ein Langstreckenlauf, bei dem wir nicht nachlassen ", sagte Ingo Wünsch, Direktor des Landeskriminalamtes NRW .

Beteiligt seien Polizeibehörden in Bochum, Bonn, Borken, Essen, Gelsenkirchen, Herford, Hochsauerlandkreis, Kleve, Köln, Lippe, Lüdenscheid, Mönchengladbach, Oberbergischer Kreis, Oberhausen, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis, Warendorf, Wesel und Wuppertal.

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 08.03.2023 in verschiedenen Sendungen im Fernsehen und Hörfunk.