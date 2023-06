Debatte nach Rammstein-Vorwürfen: Wie Awareness schaffen und sich schützen?

"Dunkelziffer an sexualisierter Gewalt ist hoch"

Solche Strukturen zeigen sich auch anderswo. Laut Alexandra Vogel von der Initiative Awareness kommt es bei Konzerten und Festivals immer wieder zu sexuellen Übergriffen auf Frauen seitens jener, " die Macht haben ". Im Nachtleben im Allgemeinen sei " die Dunkelziffer an sexualisierter Gewalt hoch “, sagt Vogel dem WDR . Dies liege nicht zuletzt daran, dass durch Alkohol und andere Drogen die Scham bei den Betroffenen, Hilfe zu holen, erhöht ist. Hinzu komme das Problem, " dass gesellschaftlich geurteilt und dabei Betroffenen selbst die Schuld gegeben wird “, so Vogel. Auch deshalb schwiegen viele Betroffene aus Scham.

Alexandra Vogel von der Initiative Awareness.

Achtsam gegenüber sich selbst sein

K.o.-Tropfen sind dabei ein weiteres Problem. Dabei kippen Täter unbemerkt eine Art Betäubungsmittel in den Drink, um die Opfer willenlos zu machen – und dann entweder Macht auszuüben oder sexuelle Übergriffe zu begehen. Schützen können sich Konzertbesucherinnen und Partygängerinnen dagegen und die besonders perfide Form des Needle Spiking (hierbei werden die K.o.-Tropfen unbemerkt per Spritze verabreicht) nur schwerlich. Aber in anderen Situationen könnte es laut Alexandra Vogel helfen, achtsamer gegenüber sich selbst zu sein.