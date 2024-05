Vision: Autos und Fahrräder auf Augenhöhe

38 Millionen für Radwege eingeplant

Auch wenn die völlige Umgestaltung der Verkehrsinfrastruktur bis 2035 ziemlich unrealistisch ist - zumindest Ansätze zu einer Verkehrswende gibt es bereits, auch in Nordrhein-Westfalen: Mehr als 38 Millionen Euro will die NRW -Landesregierung in diesem Jahr in den Bau und Erhalt von Radwegen an Landesstraßen investieren. 15,4 Millionen Euro sollen dabei in den Bau neuer Radwege und 23 Millionen Euro in die Sanierung von vorhandenen Wegen fließen.