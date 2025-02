Beide sind mehrfach vorbestraft und gehörten zu einer Gruppe der Hells Angels in Unna. Dort sind sie nach letzten Erkenntnissen in Ungnade gefallen und ausgeschlossen worden. Mit ihren Taten wollten sie sich dafür offenbar an ihren ehemaligen Verbündeten rächen.

Ermittler: " Die Täter gehen manchmal naiv mit Social Media um ".

Die Ermittler hatten die Beschuldigten quasi auf frischer Tat ertappt. Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Bochum am Sonntag (09.02.), konnte die Polizei ein Fluchtfahrzeug verfolgen. Über das Nummernschild und Videoaufzeichnungen kam man den beiden befreundeten Männern auf die Spur.

" Die Täter gehen manchmal sehr naiv mit Social Media um ", erklärt Denis Andric, der leitende Ermittler des Staatsschutzes bei der Dortmunder Polizei. " Sie posten teilweise Bilder der Taten, die wir analysieren und den Aufenthaltsort feststellen können ". Die Täter unterschätzten nicht selten die Ermittlungsmethoden der Behörden, so Andric.

Keine Gefahr mehr für Bevölkerung

Durch die Taten habe sehr wohl eine Gefährdung der Öffentlichkeit bestanden, betont Denis Andric. " In einem Fall ist ein Mädchen in einer Erdgeschosswohnung nur knapp von der Kugel eines Maschinengewehrs verfehlt worden. Und auch durch die Explosionen hätten weitere Menschen verletzt werden können ". Durch die Festnahme der beiden mutmaßlichen Täter sei die Gefahr für die Bevölkerung gebannt.

Lange Haftstrafen erwartet mutmaßliche Täter

Die beiden ehemaligen Mitglieder der Hells Angels erwartet eine Anklage wegen versuchten Mordes und Haftstrafen von bis zu 15 Jahren.