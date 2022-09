Abschied von der Queen: So wurde ihr Körper konserviert

WDR: Das klingt so freundlich: Einbalsamieren ... Was passiert denn da genau?

Sarah Benz

Benz: Also man denkt oft an Eincremen - von Balsam. Das passiert dann zwar auch. Aber vor allen Dingen ist die Einbalsamierung ein Austausch der Körperflüssigkeiten. Also es wird eine Arterie freipräpariert, unterhalb des Schlüsselbeins. Und dann wird Formaldehyd in verschiedenen Konzentrationen in das System hinein gegeben. Und man kann dann noch das Blut ableiten. Zum Schluss wird eine Flüssigkeit eingeleitet, die sehr stark konservierend ist, damit die Bakterien alle abgetötet werden. Das ist nicht unbedingt etwas, das besonders liebevoll anmutet.

WDR: In englischsprachigen Ländern werden Verstorbene häufig so behandelt, oder?

Benz: Das stimmt. Das liegt aber nicht daran, dass sie so viele Aufbahrungen haben. Es ist ein Irrglaube, dass man einbalsamiert sein muss, damit man aufgebahrt werden kann. Hier in unserem Bestattungsinstitut haben wir sehr viele Abschiednahmen und wir balsamieren überhaupt nicht ein. Das ist für eine normale Abschiednahme, ein paar Tage nach dem Tod oder bei Kühlung auch nach einer Woche, völlig in Ordnung.