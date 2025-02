Mit einem Wa(h)lkampf der anderen Art haben es die Behörden der Insel Sylt seit dem Wochenende zu tun. Vor dem Hafen Hörnum liegt seit Samstag der rund 16 Meter lange Kadaver eines männlichen Pottwals, der zu explodieren droht.

Nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer ist das Tier, das bereits am Freitag erstmals gesichtet und am Samstag von Muschelfischern an die Küste geschleppt wurde, schon einige Zeit tot. Die Todesursache ist noch unklar. Am Montag soll das Jungtier von Experten genauer untersucht und dann abtransportiert werden.

Experten warnen: Wal könnte explosionsartig platzen

Die Schutzstation warnte davor, sich dem stinkenden Kadaver zu nähern, auch nicht per Boot. " Wegen der Verwesungsgase liegt er entsprechend hoch im Wasser und ist am Rücken offenbar schon einmal aufgeplatzt ", heißt es. " Unter dem Druck der Gase könnte er auch an anderen Stellen explosionsartig platzen. " Außerdem gehen laut Schutzstation Wattenmeer von Kadavern generell Infektionsrisiken aus.

Wie man Wahlkadaver besser nicht beseitigt, zeigte der US-Bundesstaat Oregon im Jahr 1970. Damals griff die Straßenbaubehörde zu 500 Kilo Dynamit und sprengte den toten Wal in die Luft. Das Resultat: Fetzen flogen weiträumig durch die Gegend und zerstörten sogar ein Auto. Ein Video des Ereignisses kommt bei Youtube heute auf über 21 Millionen Aufrufe.