Es gibt allerdings einige Lücken in diesem Gesetz: Zum Beispiel Arbeitssicherheitsvorschriften, die dagegen stehen. Wenn eine Mitarbeiterin in einer Kosmetik-Firma viel mit einem Inhaltsstoff in Berührung kommt, muss der auf seine Sicherheit überprüft werden - und das dann eben oft doch mit einem Tierversuch.

...für Medizin Pflicht

Ganz eindeutig ist die Regelung in der Medizin: In Deutschland muss jedes neu zugelassene Medikament an Tieren getestet werden. Vorher dürfen gar keine Zulassungsstudien an Menschen durchgeführt werden. In den USA etwa sind Tierversuche für Medikamente seit zwei Jahren nicht mehr Pflicht - sofern die Sicherheit auch "alternativ" bewiesen werden kann.

Organoide in einer Petrischale

Solche Alternativen könnten zum Beispiel die Organoide sein, mit denen der Niederländer Clevers arbeitet. Sie gelten schon lange als vielversprechender Ansatz, um Tierversuche zu reduzieren. Organoide können noch nicht einen kompletten Körper simulieren, mit allen Zusammenhängen - daran arbeiten die Forschenden gerade.

Mehr Anreiz durch mehr Freiheit?

Trotzdem ist die Mehrheit der deutschen Forschenden überzeugt, dass Tierversuche aktuell noch unverzichtbar sind. Das sagt auch regelmäßig die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG):

Im Tierversuch könne man noch immer Zusammenhänge verstehen und Gefahren erkennen, die im Alternativmodell noch verborgen bleiben. Zum Beispiel, weil Probleme an unerwarteten Stellen im Körper auftreten, die man nicht explizit untersucht hat.