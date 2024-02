Post vom Bundeskriminalamt: Was steckt dahinter?

Die meisten bekommen einen Schreck, wenn sie Post von der Polizei im Briefkasten haben. In diesem Fall ist der Brief aber harmlos. Es geht nicht um die Aufklärung einer Straftat oder eine Zeugenbefragung - und der Brief ist auch keine Fälschung oder sonstige Betrugsmasche.

Umfrage zu Sicherheitsempfinden

Was steckt dahinter? Das Bundeskriminalamt macht eine Umfrage. Zusammen mit der Polizei der Länder fragt das BKA nach dem Sicherheitsempfinden der Menschen. Bundesweit werden dafür 186.000 Personen ab dem 16. Lebensjahr angeschrieben.

Befragung alle zwei Jahre

Ziel der Umfrage ist es, herauszufinden welche Sorgen die Menschen in Deutschland in Bezug auf Sicherheit und Kriminalität haben. Die Umfrage wird alle zwei Jahre durchgeführt. Beim letzten Mal kam unter anderem heraus, dass insbesondere Frauen öffentliche Verkehrsmittel in der Nacht meiden, weil sie sich unwohl oder sogar bedroht fühlen.