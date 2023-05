Im Moment gibt es einen Großeinsatz der Polizei in Hagen. Eine mit Maschinenpistolen bewaffnete Hundertschaft ist vor Ort. Die Polizei spricht von einer "Gefährdungslage, die noch Stunden andauern könnte." Weitere Details will die Polizei nicht nennen. Der Platz vor dem Kino Cinestar in der Innenstadt ist deshalb genauso wie die darunter liegende Tiefgarage gesperrt.