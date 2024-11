Besuch aus der Antarktis: Kaiserpinguin schwimmt bis Australien

Entdeckt wurde der Kaiserpinguin an einem Strand nahe dem Ort Denmark im Westen von Down Under – 3400 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Experten zufolge handelt es sich um eine Weltneuheit: Nie zuvor ist ein Exemplar dieser Spezies so weit nördlich gesichtet worden. Eigentlich leben Kaiserpinguine tief in der Region des Südpolarmeers.

Der Vogel wirkte Augenzeugen zufolge ziemlich verloren. "Er versuchte, auf seinem Bauch zu rutschen und dachte wohl, es handele sich um Schnee" , zitierte der Sender ABC einen Anwohner, der gerade am Strand war. "Dabei landete er mit dem Gesicht im Sand, stand auf und schüttelte den ganzen Sand ab."

Kaiserpinguin watschelte direkt auf eine Familie zu