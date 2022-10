Pilzsaison in NRW - was beim Sammeln zu beachten ist

Welche Pilze dürfen gesammelt werden?

Es sollten ausschließlich Pilze geerntet werden, die auch sicher Speisepilze sind. " Idealerweise lasse ich nochmal einen Pilzfachmann vorher drübergucken, bevor sie in die Pfanne kommen ", so Reinwald. Bei Unsicherheiten sollte man die Pilze lieber stehen lassen und den Hirschen, Käfern oder Schnecken überlassen. Die fressen sogar für uns ungenießbare Pilze.

Wie bestimmt man Pilze richtig?

Etwa 4.000 Pilzarten sind im Westen nachgewiesen. Nicht alle sind ungefährlich zu verspeisen, darum bieten viele Pilzsachverständige im Westen Pilzwanderungen an. Besonders im Bergischen Land, im Sauerland und auch in der Eifel werden solche Wanderungen angeboten. Die Pilzsachverständigen zeigen die besten Stellen zum Sammeln und lassen niemanden mit giftigen Pilzen nach Hause gehen.

Von Bestimmungs-Apps raten viele Experten ab. Mittels künstlicher Intelligenz sollen die Apps Pilzarten mit Hilfe von Fotos benennen können. " Davor ist unbedingt zu warnen, die Apps sind nicht sicher genug ", sagt Pilzberater Lukas Larbig. Die Erfahrung zeige, dass schon mehrere Vergiftungen auf die Apps zurückzuführen waren.

Gibt es dieses Jahr weniger Pilze?

Der Klimwandel wirkt sich auch negativ auf unsere heimischen Pilzvorkommen aus. " Wir merken jetzt die Auswirkungen der Trockenperiode, die ja schon 2018 begann. Es gibt eindeutig zu wenig Niederschläge. Das wirkt sich auf das Pilzaufkommen aus ", sagt Larbig. Daher blieben viele Pilze, die in Symbiose mit Bäumen stehen (Mykorrhiza-Pilze), bisher fast aus.