CDU und SPD verlieren Mitglieder - Zuwachs bei Grünen gebremst

Die großen Parteien CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen verlieren weiter Tausende Mitglieder. Die SPD NRW schrumpfte 2022 um rund 4.000 Mitglieder und zählte Ende des Jahres noch etwa 91.000 Genossinnen und Genossen mit Parteibuch. Die CDU hatte Ende 2022 noch 113.220 Mitglieder - ein Verlust von 2.780 Mitgliedern (minus 2,4 Prozent) im Verlauf des Jahres.

Die Christdemokraten haben damit weiterhin als einzige Partei in NRW mehr als 100.000 Mitglieder, während die SPD bereits seit längerem unter diese symbolisch bedeutende Marke gerutscht ist. Bei den weitaus kleineren, aber erfolgsverwöhnten Grünen schwächte sich der Zuwachs ab.

CDU: Seit der Landtagswahl geht es wieder leicht bergauf

Der Mitgliederrückgang bei der CDU hat sich nach Angaben der Partei im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verlangsamt. In den Monaten nach der Landtagswahl, die die CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst an der Spitze deutlich gewonnen hatte, habe es eine positive Mitgliederentwicklung gegeben. Es seien wieder mehr Menschen in die CDU eingetreten als ausgetreten.

Grüne: Verdoppelung seit 2017

Bei den Grünen - seit Mitte 2022 Regierungspartner der CDU in NRW - scheint sich der Zuwachs nach den großen Sprüngen der vergangenen Jahre weiter abzubremsen. Die Mitgliederzahl stieg im Jahresverlauf leicht um knapp 400 auf 26.316 Mitte Dezember 2022. Allerdings hat sich die Zahl der Grünen-Mitglieder in NRW seit der Wahlniederlage der Partei 2017 mehr als verdoppelt.

FDP und AfD gewinnen dazu

Bei der FDP , die bei der Landtagswahl im Mai herbe Verluste hinnehmen musste und aus der Regierung geflogen war, stagniert die Mitgliederzahl. Derzeit haben die Liberalen in NRW nach Parteiangaben knapp unter 20.000 Mitglieder. Bei der AfD NRW hat die Mitgliederzahl nach Angaben der Partei die Marke von 5.000 überschritten. AfD-Landeschef Martin Vincentz sprach von einem "enormen Zuspruch" .

Linke: Hohe Zahl der Austritte "erschreckend"

Die wieder nicht in den Landtag gewählte NRW-Linke musste 2022 eine Austrittswelle verkraften. Mitte Dezember 2022 hatte der Landesverband noch rund 7.780 Mitglieder - knapp 830 weniger als ein Jahr zuvor.