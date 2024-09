Fahrradfahren, Laufen, Springen – Sport war von Kindesbeinen an ein wichtiger Teil im Leben von Tanja Höfler gewesen. Sieben Jahre ist es inzwischen her, dass die junge Frau an der chronischen Schmerzkrankheit CRPS erkrankte, dem komplexen regionalen Schmerzsyndrom. Im Zuge dessen musste vor drei Jahren ihr rechtes Bein amputiert werden.

Tanja Höfler im Fitnessstudio

Seitdem ist sie auf eine Prothese angewiesen. Damit kann sie zwar ins Fitnessstudio gehen, Skifahren oder Wakeboarden. Was sie aber nicht kann: Joggen. Und genau das möchte sie unbedingt. Nur: " Das geht mit einer Alltagsprothese schlichtweg nicht “, sagt Tanja Höfler. Fürs Joggen benötigt sie eine Sportprothese. Dieses rund 10.000 Euro teure Hilfsmittel hat sie bislang nicht von ihrer Krankenkasse bewilligt bekommen, sagt sie. Die Begründung: Ihr stehe eine Sportprothese nicht zu, weil dies kein Grundbedürfnis sei.

"Ich habe ein spezielles Mobilitätsbedürfnis, aber: Laut Gesetz darf ich nicht joggen." Tanja Höfler, Para-Breitensportlerin

26-Jährige pocht auf ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben

Die junge Frau versteht die Welt nicht mehr: Sie kann nicht selbstbestimmt leben, jemand anderes entscheidet, was für sie gut ist. Die Krankenkasse sagt: Jeder bekommt seine Grundversorgung, die Prothese also, die er oder sie im Alltag nutzt. Dieses Hilfsmittel ist aber einfach nur für den Alltag. Tanja Höfler beantragt die Sportprothese, weil sie sie für ihre Leidenschaft Joggen haben möchte – und dann kommt ein Nein. Die 26-Jährige legt Widerspruch ein. Weil sie unbedingt Joggen will. Dann kommt ihr zufolge wieder schnell ein Nein - weil es ihr nicht zustehe.

Darüber ist die junge Frau traurig und wütend zugleich: " Es wird einem so viel verwehrt: Die Gemeinschaft in einem Sportverein, die Benefits für sich selber. " Das alles fehlt ihr. " Zu wissen, dass man keinen Zugang dazu hat, obwohl es dafür ein Hilfsmittel gibt, das ist für mich nicht nachvollziehbar ", so Tanja Höfler.

Sportvereine bieten oft nicht genügend Angebote für Menschen mit Behinderungen

Generell sind in Deutschland die Voraussetzungen für Menschen mit Behinderungen, die Sport treiben möchten, nicht die besten. " Es gibt hierzulande nicht viele Sportvereine, die einen Ansprechpartner für den inklusiven Bereich haben ", sagt Sina Eghbalpour, Professorin an der Katholischen Hochschule NRW , dem WDR .