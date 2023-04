Vorsicht beim Osterfeuer: Das ist zu beachten

Auch in NRW werden in einigen Städten Osterfeuer entfacht. Zumeist an Karsamstag, mancherorts aber auch erst an Ostersonntag. Egal wann, immer wieder locken die lichterloh brennenden Haufen Schaulustige zum geselligen Beisammensein. Dabei sollte einiges beachtet werden.

Welches Material darf für das Osterfeuer verwendet werden?

Erlaubt ist naturbelassenes Holz sowie von Blättern befreiter Baum- und Strauchschnitt. Das Holz sollte möglichst trocken sein. Trocken deshalb, weil damit laut NRW -Umweltministerium die Umwelt sowie die Anwohnerinnen und Anwohner so wenig wie möglich durch Verbrennungsprodukte wie Feinstaub und Kohlenmonoxid belastet werden.

Was ist nicht erlaubt beim Osterfeuer?

Feuer im Freien dürfen nicht dafür missbraucht werden, Abfall zu beseitigen. Verboten sind: