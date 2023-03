Frühlingsanfang in NRW: Das sind die Anzeichen

Grauer Himmel, Regenschauer, Schmuddelwetter - wer heute in NRW aus dem Fenster schaut, entwickelt nicht unbedingt Frühlingsgefühle. Obwohl der vergangene Winter laut Meteorologen ziemlich mild war, sehnen sich viele Menschen gerade nach dem durchwachsenen Wetter der letzten Wochen mit Schnee und Regen nach Sonne, blauem Himmel und milderen Temperaturen.

" Leider werden wir da noch ein paar Tage drauf warten müssen ", sagt WDR -Meteorologe Jürgen Vogt. Denn wirklich gemütlich soll es laut Prognose in dieser Woche nicht werden. " Im Flachwand erreichen die Temperaturen etwa zehn bis 15 Grad ", sagt Vogt. " Allerdings wird es dazu vor allem nass und windig. "

Fünf Anzeichen dafür, dass der Frühling da ist

Für den Biologen und Gärtner Markus Phlippen ist der Frühling dennoch längst da. " Wir Biologen schauen ja weder auf den meteorologischen noch auf den kalendarischen Frühlingsanfang ", erklärt Phlippen, der regelmäßig Gartentipps in der WDR-Sendung "Hier und heute" gibt. " Wir orientieren uns am phänologischen Kalender - also daran, was sich in der Natur tut. " Und da stehen die Zeichen eindeutig auf Frühling.

1. Die Farbe Gelb

Wer in den vergangenen Tagen spazieren gegangen ist, wird es bemerkt haben: Auch wenn der Himmel grau ist, in der Pflanzenwelt strahlt es immer mehr in leuchtendem Gelb. " Für Gärtner sind vor allem die gelben Blüten der Forsythie ein Indikator für den Erstfrühling ", sagt Phlippen. Aber auch die Narzissen sorgten für " Sonne am Boden ".

2. Hummeln und Insekten sind unterwegs

Viele Pflanzen, die jetzt blühen, sind gelb. Und das hat einen einfachen Grund. " Gelb ist vor allem eine Signalfarbe für die Insekten, die davon angezogen werden ", sagt der Biologe Phlippen. Folgerichtig seien jetzt auch immer mehr Insekten zu sehen. " Ich merke es in meinem eigenen Garten immer daran, dass die ersten Hummeln durch die Luft brummen ", sagt Phlippen. " Die dicken Königinnen sind unterwegs, um einen Nistplatz zu finden und ein neues Volk zu gründen. "

3. Vogelgezwitscher erfüllt die Luft

Aber nicht nur Hummeln, Bienen und andere Insekten melden sich zurück und sorgen für frühlingshafte Töne in der Natur. Immer mehr Vögel kehren aus dem Süden zurück, wo sie den Winter verbracht haben, und sind im Freien zu hören. Aber auch Vögel wie die Kohlmeise, die in unseren Gefilden überwintern, werden aktiver und lauter.