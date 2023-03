Am Freitag wird es dann auch noch extrem windig in weiten Teilen NRWs. Stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von 50 bis 70 Stundenkilometern ziehen von Südwesten über das Land. Im Bergland können einzelne Sturmböen sogar bis 80 Stundenkilometer erreichen. In der Nacht gibt es dann immer wieder Schauer.

Sturmböen auch im Tiefland

Am Samstag geht es ähnlich weiter: Immer wieder Regenschauer, die örtlich sogar in Gewitter umschlagen können und mit Graupel einhergehen. Auch der Wind bläst weiter kräftig aus Südwest. Dann sind Sturmböen um die 80 km/h auch im Tiefland zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei maximal zehn bis 13, im Bergland bei fünf bis neun Grad Celsius.

Am Sonntag zeigt sich zwischen Münsterland und Weser anfangs etwas die Sonne, dort kommen aber auch noch vereinzelt Schauer herunter. Von Belgien her ziehen dann neue dichte Wolken auf und es regnet in weiten Teilen des Landes. Die Temperaturen erreichen nur noch sechs bis zehn Grad.